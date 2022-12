Acidente na A1 condiciona o trânsito na zona de Albergaria-a-Velha

Destacamento de Trânsito da GNR foi acionado para o local e investiga as causas do acidente.

O despiste de um camião, ao início desta madrugada de quinta-feira, condicionou o trânsito, na A1, na zona de Albergaria-a-Velha.Não são conhecidas as circunstâncias do acidente.Não há registo de feridos.O alerta foi dado, cerca das 00h30, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha, para um acidente rodoviário, na A1, sentido sul/norte, quilómetro 251.O Destacamento de Trânsito da GNR foi acionado para o local e investiga as causas do acidente.