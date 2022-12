China responsabiliza cliques no 'gosto' em informação considerada negativa na internet

Regras estipulam que os comentadores devem cumprir "as leis" e seguir a "ordem pública e os bons costumes".

O novo regulamento da Administração do Ciberespaço da China, que vai responsabilizar os utilizadores da internet de carregarem no 'gosto' em informações consideradas negativas, entrou esta quinta-feira em vigor.

O organismo regulador promulgou uma nova versão do regulamento no final de novembro, declarando que os 'gosto' são equivalentes a um comentário e, por isso, os autores são igualmente responsáveis perante as plataformas e as autoridades.

As regras estipulam que os comentadores devem cumprir "as leis", seguir a "ordem pública e os bons costumes", promover "os valores socialistas fundamentais" e abster-se de publicar "informação proibida pelos regulamentos estatais competentes".