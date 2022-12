Amas vão ganhar mais todos os meses, segundo a secretária de Estado da Inclusão

Medida abrange 358 profissionais, e depende do número de crianças que acolhem.

As amas de creche familiar que acolhem três crianças em casa vão passar a receber mensalmente 1052 euros e as que recebem quatro 1177 euros, anunciou esta quarta-feira Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão.

"Foi atualizado o montante que obrigatoriamente reverte para as amas do total que transferimos para a IPSS ou para a Misericórdia no âmbito do acordo creche familiar", disse.

A medida abrange 358 profissionais.