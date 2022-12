INEM foi alvo de ataque informático

Não há evidência de que os dados dos clientes tenham sido comprometidos.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi alvo de um ataque às redes informáticas. Contactado pelo Correio da Manhã, o INEM confirmou o ataque e revelou que os protocolos de segurança foram acionados de imediato. "



Não se registou qualquer impacto nos sistemas críticos do INEM nem na atividade de emergência médica pré-hospitalar. Até à data, não existe evidência de que os dados tenham sido comprometidos", garantiu fonte próxima do INEM. O ataque foi já comunicado ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e à Polícia Judiciária.



O Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar (STEPH), em declarações ao Correio da Manhã, não se mostrou surpreendido com o ataque às redes informáticas do INEM: "Não nos espanta que a segurança informática do INEM esteja comprometida.



São vários os exemplos de riscos que o INEM corre, nomeadamente com a manutenção em teletrabalho de uma larga maioria dos funcionários administrativos", revelou Rui Lázaro, presidente do STEPH.



"Também a manutenção e promoção de técnicos e médicos, a trabalhar nas centrais de emergência em regime de teletrabalho, em suas casas, libera o acesso a dados pessoais, dados clínicos, moradas e números de telemóvel a quem quer que possa aceder a estes computadores. Está em causa inclusive uma violação da lei geral de proteção de dados", acrescentou o responsável sindical.