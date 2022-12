"Serei mais um de entre tantos milhões que vibra pela seleção": Fernando Santos despede-se da equipa das quinas

Fernando Santos abandonou o comando técnico da Seleção Nacional ao fim de 8 anos e deixou uma mensagem, esta quinta-feira, na página oficial do Youtube da Federação Portuguesa de Futebol.O antigo selecionar começa por dizer que sai com "enorme sentimento de gratidão, pelo privilégio de ter sido selecionador nacional e pela honra" que teve em representar o país.

Fernando Santos agradeceu a todos os jogadores com quem trabalhou, à sua equipa técnica e à Federação Portuguesa de Futebol, "a Humberto Coelho e João Pinto, que estiveram sempre ao meu lado", referiu antes de dar um agradecimento especial ao presidente da Federação, Fernando Gomes."Quero agradecer especialmente ao doutor Fernando Gomes que sempre me apoiou. Foi o que um líder deve ser nos bons, mas também nos momentos mais difíceis", recordou.A última palavra foi para os portugueses: " A partir de agora serei mais um de entre tantos milhões que vibra pela seleção. Estarei de corpo e alma como sempre, já não no campo, mas nas bancadas, onde quer que esteja, a cantar o nosso hino e a querer muito que a seleção, equipa de todos nós, nos dê muitas alegrias".Recorde-se que o técnico, de 68 anos, tinha contrato até 2024, mas a rescisão foi acordada de forma amigável. Fernando Santos levou Portugal à conquista de dois títulos: o Europeu de 2016 e a Liga das Nações de 2019.