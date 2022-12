Juros vão subir significativamente para travar inflação

"A mensagem-chave é que não só vamos subir mais os juros, como teremos de os subir significativamente”, alertou esta quinta-feira a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.Isto, no mesmo dia em que a instituição voltou a anunciar um novo aumento nas taxas diretoras, com a mais utilizada nas operações de refinanciamento dos bancos a fixar-se nos 2,5%, o valor mais alto desde 2008.

