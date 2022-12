Câmara de Mira indemniza condutor por buraco na via

Condutor vai receber quase nove mil euros após sofrer acidente.

A Câmara de Mira foi condenada a pagar uma indemnização de quase nove mil euros a um condutor que sofreu um acidente numa estrada com buracos e sem sinalização a alertar para o mau estado de conservação do pavimento, na praia de Mira.