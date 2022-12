"Luta parece wrestling": Ricardo Araújo Pereira convidado pela PJ para conferência sobre corrupção

Humorista recordou caso 'Bragaparques'.

O humorista Ricardo Araújo Pereira foi o convidado principal da conferência organizada esta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), na sede nacional em Lisboa, para marcar o Dia Internacional de combate à corrupção.A estrela da SIC comparou a luta contra os crimes de ‘colarinho branco’ em Portugal "a um combate de wrestling". "No final, ninguém se aleija", gracejou.Saiba mais no site do Correio da Manhã