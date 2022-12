Cinquenta portugueses retidos no Peru

Há 50 portugueses retidos no Peru à espera que a instabilidade política e social do país dê tréguas para que consigam regressar, em segurança, a Portugal.“Depois de termos denunciado a nossa situação, o embaixador de Portugal no Peru ligou-nos para saber da nossa condição e, também, para atualizar a situação do país”, explicou esta quinta-feira aoRita Regatia, de 24 anos, que integra um grupo de sete médicos recém-formados pela Universidade de Coimbra.

Saiba mais no site do Correio da Manhã