Francisco J. Marques goza com bruxaria do Benfica em tribunal

Francisco J. Marques, diretor do FC Porto, defendeu esta quinta-feira, no julgamento da divulgação dos emails do Benfica, que foi a contradição entre o discurso oficial e as práticas do clube da Luz, designadamente o alegado pedido de serviços de bruxaria, que o levaram a expor os emails com o guineense Nhaga.Saiba mais no site do Correio da Manhã