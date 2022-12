DGS alerta para reações em crianças vacinadas contra a Covid-19 com nova vacina da Pfizer

A Direção-Geral da Saúde recomenda atenção especial aos profissionais de saúde para sintomas de miocardite e pericardite em crianças dos cinco aos 11 anos nos primeiros 14 dias após terem sido vacinadas, contra a Covid, com a nova vacina da farmacêutica Pfizer.Saiba mais no site do Correio da Manhã