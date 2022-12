Caudais lançados no Tejo baixaram mas mantêm-se constrangimentos no distrito de Santarém

Distritos mais afetados pelas cheias de terça-feira foram Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.

Os caudais lançados pelas barragens no Tejo diminuíram, mas os efeitos ainda não foram observados nos níveis do rio, devido à pluviosidade e à saturação dos solos, pelo que se mantêm constrangimentos em diversas vias do distrito de Santarém.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira às 11h14, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém afirma que, no concelho de Santarém, estão submersas a Estrada Nacional (EN) 365 entre Vale de Figueira e Pombalinho, na Ponte do Alviela, e Estrada Municipal (EM) 1348 na ligação Ribeira de Santarém a Vale de Figueira (condicionada com lençóis de água), bem como a Rua de Marvila, na ligação Ómnias/Caneiras (condicionada por lençol de água), e a Rua de Sto. André, entre a Quinta do Boial e Santarém.

No concelho de Constância mantém-se inundada uma parcela do parque de estacionamento na margem do Zêzere (10%), tal como o caminho agrícola do campo entre a Quinta da Coutada e o Tramagal (Abrantes).

Na Golegã, mantêm-se submersas a Estrada dos Lázaros (no Caminho Municipal 1 e na EN365), a Estrada das Braquenizes (VCE/Golegã), a ligação entre Rabo dos Cágados e a EN365, a Estrada de Vale Pintos (EN243) e a Estrada Real (Estalagem do Pocinho, na Ponte Fernão Leite), enquanto em Almeirim estão afetadas a ER-A2 entre Benfica do Ribatejo e a EN368 e a ER-A5 entre a EN368 e o Porto da Courela.

No município de Coruche, mantêm-se os constrangimentos na EM1427 entre Fajarda e Biscainho, na Estrada de Meias (Coruche/Azervadinha), na Rua Paul (Coruche) e no CM-H em Amieira, Fajarda e Raposeira (caminho municipal).

Em Benavente, estão afetadas a EM1456 (Estrada do Campo), a Estrada do Convento do Jericó (EN118/Salvaterra), a EM515 (Benavente/Barrosa) e a Estrada D'el Rei (EN118/Foros de Salvaterra), mantendo-se condicionadas, no concelho do Cartaxo, a EM Setil/Ponte de Reguengo (com lençol de água) e a EN3-2 em Ponte do Reguengo e Setil.

No concelho de Salvaterra de Magos, continuam os constrangimentos na Rua Miguel Torga (Marinhais) e na Estrada do Furo (Foros de Salvaterra), e em Ferreira do Zêzere na EM521.

Segundo o CDOS, dada a previsão de manutenção dos caudais no Tejo nas próximas horas, é aconselhável não atravessar, com viaturas ou a pé, estradas ou zonas alagadas, proteger pessoas e bens e manter-se informado.

Na terça-feira de manhã, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém acionou o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, no nível amarelo, devido ao "aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo, especialmente nos provenientes de Espanha".

A chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira causou mais de três mil ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.