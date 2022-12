Crianças escrevem 800 cartas para militares em missão no estrangeiro

Cartas foram recolhidas pelo almirante António Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Crianças dos Açores escreveram 800 cartas dirigidas a militares das Forças Armadas portuguesas que vão passar o Natal em missões no estrangeiro – que serão mais de 600, distribuídos por 11 países em quatro continentes e em navios no Mar do Norte, Mediterrâneo e Oceano Índico.

As cartas foram recolhidas pelo almirante António Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, numa cerimónia em que estiveram presentes algumas das crianças participantes e o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

A iniciativa ‘Um Militar, Um Amigo’ é organizada pelas Forças Armadas e pela sociedade civil dos Açores, procurando levar conforto aos militares que passarão o Natal longe das famílias e dos amigos.

"O Estado-Maior-General das Forças Armadas fará chegar todas as cartas a cada um dos militares destacados, para que, através deste gesto simples, se encurte a distância e diminua a saudade do seu país", refere.