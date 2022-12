GNR deteve em Penafiel mulher suspeita de furtar ouro no valor de 137 mil euros

Mulher era empregada de limpeza em diversas habitações no concelho de Penafiel.

A GNR de Penafiel deteve uma mulher, de 48 anos, suspeita de furtar peças em ouro, no valor de 137 mil euros, no concelho de Penafiel, distrito do Porto, informou esta sexta-feira a autoridade.

Em comunicado, a GNR refere que a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação iniciada há cerca de seis meses, na qual os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais que culminaram com a identificação e a localização da suspeita.

A mulher, já com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, acrescenta a GNR, era empregada de limpeza em diversas habitações no concelho de Penafiel e foi presente, na quarta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal, que determinou a sua prisão domiciliária.

A investigação apurou que a suspeita, "ao longo do tempo, procurava identificar os locais onde os proprietários guardavam os artigos mais valiosos, com intenção de os furtar e posteriormente vender em diversos estabelecimentos, resultando na obtenção ilícita de lucros financeiros em proveito próprio".

No seguimento da ação policial, refere a GNR, foi realizada uma busca domiciliária, que permitiu apreender oito peças de ourivesaria, três caixas com diversas peças de ornamentação em ourivesaria, quatro relógios de pulso, 50 euros em numerário, um telemóvel e um extrato de consulta de movimentos bancários.