Embaixadores russo e bielorrusso em Itália boicotados pela presidência

Representantes diplomáticos foram excluidos pelo chefe de Estado italiano da apresentação de cumprimentos de Natal.

Os embaixadores russo e bielorrusso em Itália não foram convidados para uma cerimónia marcada para esta sexta-feira entre o Presidente da República, Sergio Mattarella, e o corpo diplomático acreditado no país.

Os representantes diplomáticos em Roma de Rússia e Bielorrússia, países aliados no conflito da Ucrânia, foram exlcuídos pelo chefe de Estado italiano da apresentação de cumprimentos de Natal por diplomatas estrangeiros no país, disse fonte da presidência à AFP.

Os diplomatas dos países vizinhos da Ucrânia já tinham sido excluídos de um concerto organizado no Quirinale, a sede da presidência, no dia 01 de junho, a propósito do Dia da República.