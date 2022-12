Mãe de Jéssica fica em prisão preventiva

Inês está fortemente indiciada da prática do crime de homicídio qualificado por omissão.

O juíz presidente da comarca de Setúbal decretou, esta sexta-feira, que a mãe de Jéssica, detida pela PJ esta quinta-feira, fica em prisão preventiva, fortemente indiciada da prática do crime de homicídio qualificado por omissão.O outro detido, Eduardo, de 28 anos, filho da 'ama' Tita e do companheiro, Justo, saiu do tribunal em liberdade e obrigado a apresentações semanais no posto de polícia da área de residência, indiciado por tráfico de estupefacientes e ofensa à integridade física.O juiz presidente da comarca de Setúbal refere que as medidas de coação foram decididas tendo em conta o perigo de continuação da atividade criminosa e por se verificar perigo fuga.Em atualização.