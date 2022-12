Vieira comprava juiz Rangel com bilhetes do Benfica

Juiz do supremo confirma a acusação e diz que Vieira queria ajuda de juiz para resolver processo em Sintra.

Luís Filipe Vieira terá ‘comprado’ o ex-juiz Rui Rangel com bilhetes para assistir a jogos do Benfica na tribuna presidencial e com despesas pagas para ver a equipa no estrangeiro.Segundo o juiz do Supremo, que esta sexta-feira mandou o ex-presidente do Benfica a julgamento na ‘Operação Lex’, Rangel tinha um "tratamento especial" por parte de Vieira, por este ter um processo pendente em Sintra que precisava de uma solução rápida.Saiba a história completa no site do Correio da Manhã