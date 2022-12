'Macaco' faz negócio com ingressos da final do Mundial 2022

Fernando Madureira exibe nas redes sociais dez ingressos para o Argentina-França, à venda por três mil euros cada.

A passagem de Fernando Madureira pelo Mundial do Qatar poderá ter sido um bom negócio para o chefe da claque dos Super Dragões.'Macaco' colocou nas redes sociais imagens de dez bilhetes para a final deste domingo entre a Argentina e França, juntamente com a frase 'for sale' (para venda), sugerindo uma transação. Por cada ingresso, neste mercado, era pedido 3 mil euros. Contactado pelo, Madureira garante que os bilhetes não eram dele, mas sim "de um amigo". "Ajudei-o a vender e não ganhei nada com isso", disse o chefe da claque, que já se encontra em Portugal depois de alguns dias no Médio Oriente.