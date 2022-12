Jovem de 19 anos desaparecida desde o dia 5 de dezembro em Vilamoura

Josiele foi passar um período ao Algarve, no início deste mês, por motivos profissionais.

Josiele Maria Rodrigues de Fontes, de 19 anos, está desde 5 de dezembro incontactável e os amigos e família estão preocupados sem saber do seu paradeiro.A mulher, de nacionalidade brasileira, foi vista pela última vez em Vilamoura.Segundo oapurou, a jovem está há cerca de um ano em Portugal e reside na zona de Lisboa. Veio passar um período no Algarve, no início deste mês, por motivos profissionais.A GNR foi contactada pelos amigos e está a agora a investigar.