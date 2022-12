Exército vai instalar ponte provisória que irá devolver a normalidade a Foros do Mocho

Aldeia está completamente isolada devido ao mau tempo desde terça-feira.

Já há respostas para Foros do Mocho, aldeia do concelho de Montargil que está praticamente isolada, devido aos estragos provocados pelo mau tempo. O exército vai instalar uma ponte provisória, que irá devolver a normalidade a esta povoação.A confirmação sobre a solução encontrada foi trazida pela Ministra Ana Abrunhosa, que esteve no local a ver os estragos.Para já, vai mesmo avançar a ponte militar, mas é preciso preparar as terras, fazer estradas, para que tudo seja instalado em segurança. Os habitantes, vão-se adaptando, vão contornando os problemas, na esperança de que este tempo passe depressa.