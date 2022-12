Mulher detida por roubo em Aveiro

Suspeita tem 23 anos.

A PSP deteve, esta quarta-feira, uma mulher que assaltou um estabelecimento comercial, em Aveiro.A suspeita de 23 anos "entrou no estabelecimento, de rosto tapado e exibindo uma navalha, exigiu dinheiro à funcionária, e conseguiu subtrair da caixa registadora 75 Euros, tendo-se, de seguida, colocado em fuga", pode ler-se em comunicado.Na sequência da detenção as autoridades apreenderam uma navalha, um capuz e uma manga de camisola, com dois buracos, que servia de máscara.A jovem foi presente ao Tribunal Judicial de Aveiro, esta sexta-feira, tendo ficado sujeita a apresentações bissemanais na sua área de residência e proibição de contactar a lesada.