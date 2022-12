Mortes disparam com infeções respiratórias

Nos primeiros treze dias do mês houve um aumento de 9% nos óbitos não Covid face ao mesmo período de 2021.

A mortalidade por todas as causas esteve acima do esperado para as regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo, na semana passada, nas pessoas com 85 ou mais anos. Segundo o relatório semanal 'Resposta Sazonal em Saúde - Vigilância e Monitorização', divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, o aumento dos óbitos coincidiu com o aumento da incidência das infeções respiratórias.