Vieira comprava juiz Rangel com bilhetes do Benfica

Juiz do supremo confirma a acusação e diz que Vieira queria ajuda de juiz para resolver processo em Sintra.

Luís Filipe Vieira terá ‘comprado’ o ex-juiz Rui Rangel com bilhetes para assistir a jogos do Benfica na tribuna presidencial e com despesas pagas para ver a equipa no estrangeiro.Segundo o juiz do Supremo, que esta sexta-feira mandou o ex-presidente do Benfica a julgamento na ‘Operação Lex’, Rangel tinha um "tratamento especial" por parte de Vieira, por este ter um processo pendente em Sintra que precisava de uma solução rápida.Saiba mais no site do Correio da Manhã