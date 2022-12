Costa e Moedas em confronto político

Autarca de Lisboa diz que não foi contactado pelo Governo sobre mau tempo na capital.

O primeiro-ministro, António Costa, pediu ontem desculpa pela "expressão infeliz" que utilizou no dia anterior quando reagiu a uma pergunta dos jornalistas sobre o motivo para não ter contactado o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a propósito das cheias em Lisboa.