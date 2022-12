O regresso luxuoso de Ronaldo e Georgina

CR7 está a construir uma casa de luxo, a contratar empregados, a trazer os carros para Lisboa.

Com o fim da carreira desportiva no horizonte, são cada vez mais claros os sinais de que Cristiano Ronaldo prepara o seu regresso a Portugal.O prenúncio mais opulento deste retorno sem data marcada será provavelmente a mansão de 2700 metros quadrados que o craque português está a construir na Quinta da Marinha, em Cascais, e que deverá estar concluída em junho de 2023, conforme avançou recentemente o semanário ‘Novo’.Saiba mais no site do Correio da Manhã