Segurança do controlo aéreo com erros graves

As salas de controlo aéreo de aeroportos portugueses são palco de irregularidades e falhas que colocam em risco a segurança dos aviões e passageiros e de pessoal em terra, denuncia um relatório, ainda confidencial e noticiado esta sexta-feira pelo ‘Expresso’, que está a ser elaborado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF). A averiguação partiu de dois incidentes, noticiados pelocom viaturas na pista quando aviões estavam a descolar (Porto em 2021) e aterrar (Ponta Delgada já este ano).Saiba mais no site do Correio da Manhã