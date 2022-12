Pelo menos 21 mortos em aluimento de terras na Malásia

Cerca de dez pessoas estão desaparecidas.

Pelo menos 21 pessoas morreram no aluimento de terras que devastou um acampamento, na periferia de Kuala Lumpur, onde prosseguem este sábado as buscas, indicaram, num novo balanço, as autoridades.

Cerca de dez pessoas estão desaparecidas, na sequência do acidente, que ocorreu na madrugada de sexta-feira, num acampamento, numa quinta perto da cidade de Batang Kali, na periferia da capital da Malásia.

A agência de gestão de desastres malaia disse que 61 pessoas, incluindo 20 professores de uma escola primária de Kuala Lumpur, foram resgatadas do local, situado a cerca de 15 quilómetros do popular destino turístico Genting Highlands, um complexo de montanha, com parques temáticos e o único casino do país.