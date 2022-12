Cinco jogadores da seleção francesa infetados com 'vírus do camelo' a 24 horas da final do Mundial 2022

Federação tomou medidas de modo a minimizar os contágios no seio da equipa.

A seleção francesa faz de tudo para minimizar os contágios, mas há mais dois jogadores que estão com sintomas gripais no seio da equipa, a dois dias da final do Mundial, com a Argentina (domingo, às 15 horas). São eles Konaté e Varane, que aumentam assim para cinco as vítimas do já chamado 'vírus do camelo'.