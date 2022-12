Neymar organiza mega festa após garantir estar "destruído psicologicamente"

Segundo explica a 'Folha de São Paulo', o evento contou com a presença de vários amigos do avançado do PSG, como o surfista Gabriel Medina, e de vários artistas. Para além disso, o brasileiro terá pedido para não se utilizarem telemóveis, de maneira a manter tudo o mais privado possível.

Além disso, a presença de outros jogadores da seleção, como Antony, revoltou os fãs da canarinha.Quem também se fez ouvir foi Neto, antigo futebolista que, no seu programa 'Donos da Bola', não poupou críticas a Neymar e aos restantes jogadores. "Se estão destruídos psicologicamente, não estão prontos para fazerem uma festa. Respeitem o povo brasileiro", referiu.O Brasil, recorde-se, foi eliminado pela Croácia nos quartos de final do Mundial, tendo perdido por 2-4 em penáltis após um empate a um golo no final dos 120 minutos.