Homem arromba casa e tenta violar a ex-mulher em Loures

Uma mulher de 41 anos foi alvo de agressões e de atos sexuais forçados por parte do ex-marido, de 40 anos , de quem se separou há três meses.O crime ocorreu em Loures, na terça-feira, e o homem, detido pela PSP, está em prisão preventiva.

O agressor arrombou a porta e invadiu a casa onde a vítima vive com os filhos menores do casal. Gritava que ela estava com outros homens, insultou-a e atirou-a para a cama, onde a agrediu sexualmente.Os gritos da mulher, que ainda se tentou defender, alertaram os vizinhos, que chamaram a PSP.A vítima foi assistida no Hospital Beatriz Ângelo.