Rússia arrasa rede energética ucraniana

Mais de 70 mísseis lançados sobre infraestruturas críticas em todos os pontos do país.





Dos 76 mísseis alegadamente disparados pelos russos, as defesas antiaéreas ucranianas terão intercetado 60. Só para Kiev foram disparados cerca de 40, tendo alegadamente sido derrubados 37.



O ataque deixou às escuras boa parte da capital e destruiu por completo a rede energética de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, tendo causado apagões em várias outras cidades.





Como habitual, os residentes de Kiev refugiaram-se em caves e estações de metro, não havendo registo de vítimas na cidade. Mas estavam esta sexta-feira confirmados três mortos, dois em Kryvyi Rih, cidade natal do Presidente Volodymyr Zelensky, e outro em Kherson, onde um prédio se incendiou devido a disparos de artilharia antes da chegada dos mísseis.





A dimensão do ataque levou a Ukrenergo, operadora da rede elétrica, a alertar que as reparações levarão mais tempo do que após outros bombardeamentos que se têm repetido desde 10 outubro. Só em meados de novembro a Rússia tinha disparado mais mísseis num só dia.



Pormenores



Ofensiva ucraniana



O ataque russo a Lantrativka, na região de Lugansk sob controlo russo, matou esta sexta-feira pelo menos 20 pessoas e deixou 20 outras desaparecidas.





UE vai dar 18 mil milhões



Os líderes europeus acordaram esta sexta-feira conceder no próximo ano 18 mil milhões de euros de apoio financeiro à Ucrânia e aplicar novas sanções à Rússia.





Europa precisa de armas



Responsáveis de defesa alertaram os países da UE de que precisam comprar armas para reabastecer os stocks depauperados pelo apoio à Ucrânia.