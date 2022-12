Ativistas da Faculdade de Letras condenados a multa de 295 euros

Os quatro ativistas do Movimento Fim ao Fóssil: Ocupa! que foram detidos por ocupação da Faculdade de Letras, em Lisboa, a 11 de novembro, foram esta sexta-feira condenados ao pagamento de uma multa de 295 euros cada.





O juiz, António Calado, revelou que foram provados os factos apurados na acusação, acrescentando que “independentemente das causas que cada um abraça, tem que o fazer de acordo com as regras da sociedade”. Conhecida a sentença, no Campos de Justiça, Ana Carvalho, Manuel Mateus, Maria Medeiros e Artur ponderam recorrer ou solicitar a substituição da multa por trabalho comunitário.

Os estudantes da Faculdade de Letras foram condenados por permanência em local vedado e desobediência a ordem de dispersão das autoridades.