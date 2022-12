Duas mulheres sofrem violência doméstica durante 20 anos em Cascais e Ericeira

As denúncias feitas por duas mulheres, que toleraram situações extremas de violência doméstica durante pelo menos 20 anos, levaram a GNR de Lisboa a prender os companheiros.





O primeiro caso foi o de um reformado, por doença hepática, de 56 anos, que fazia biscates na construção e que agredia e ameaçava de morte a companheira, de 54, em Alcabideche, Cascais.

A vítima fez queixa há uma semana, depois de o companheiro lhe ter partido o nariz à cabeçada. O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Lisboa ficou com o inquérito e prendeu-o na quinta-feira. Ficou na cadeia.No mesmo dia, a mesma unidade prendeu em Ericeira, Mafra, um pedreiro, alcoólico, de 52 anos, que cumpria uma pena de dois anos e meio de prisão, suspensos, por agressões à companheira de 60, por reincidir no crime.Deficiente físico, agrediu-a e ameaçou-a de morte com uma faca. Também fica em prisão preventiva.