GNR apreende mais de 440 mil cigarros e detém homem em Coimbra

Autoridades estimam que o valor da mercadoria ultrapassa os 115 mil euros.

Um homem foi detido pela GNR esta quinta-feira, em Coimbra, por introduzir fraudulentamente para consumo mais de 440 mil cigarros, no concelho de Vila Nova de Gaia.

"No decorrer da operação "LAST STOP II" dedicada ao combate do comércio ilícito de tabaco, foi dado cumprimento a três mandados de busca, duas domiciliárias e uma em veículo, que resultaram na constituição de arguido do homem de 54 anos, suspeito da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo", pode ler-se em comunicado.

As autoridades apreenderam ainda quatro telemóveis, uma viatura, equipamento acessório ao transporte e acondicionamento de caixas de tabaco e documentação.A operação impediu "a introdução fraudulenta de produtos de tabaco cuja prestação tributária total ascenderia a mais de 86 mil euros em sede de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e impostos especiais de consumo (IEC)", informa a GNR.As autoridades estimam que o valor da mercadoria ultrapassa os 115 mil euros.