FIFA rejeita pedido do presidente da Ucrânia para a final do Mundial 2022

Zelensky ofereceu-se para partilhar uma mensagem sobre a paz mundial antes do jogo entre a Argentina e a França.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky terá pedido à FIFA para discursar sobre a paz mundial, num vídeo a ser partilhado antes da final do campeonato do Mundo no Qatar, que acontece este domingo às 15h00. Segundo a CNN Internacional, a organização terá recusado a oferta."Achávamos que a FIFA queria usar a sua plataforma como uma porta para o bem comum", disse uma fonte do governo ucraniano.Esta não é a primeira vez que o presidente ucraniano tenta usar grandes eventos mediáticos para abordar o tema da guerra no país. Zelensky já discursou na Conferência do Clima das Nações Unidas, nos Grammys, Festival de Cinema de Cannes, entre outros.No entanto, a FIFA tem tentado a todo o custo manter a política à margem do Mundial do Qatar e fez todos os possíveis para tentar travar todas as manifestações políticas ou sinais de protesto, como aconteceu com a braçadeira LGBTQ+ ou de apoio ao Irão.