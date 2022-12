Em Portugal compensa mais ter um carro elétrico que a gasóleo ou gasolina

Também os custos de abastecimento nos elétricos são claramente mais baixos do que as opções a gasolina e a gasóleo.

Os automóveis elétricos são cada vez mais uma opção na altura de escolher um carro, uma vez que manter um carro elétrico sai mais barato do que um veículo a combustão.O estudo da LeasePlan conclui que o custo médio mensal de utilização de um veículo varia em toda a Europa. Em Países como a Grécia, por exemplo, ter um carro ode custar 905 euros por mês. Já na Suíça pode atingir os 1.313 euros. Quanto a este ponto Portugal não fica bem classificado, uma vez que aparece em quarto lugar do ranking, numa lista de 22 países mais caros.Outra das conclusões sobre os veículos elétricos é que neste momento estão no mercado ao mesmo preço, ou até mais competitivos do que os veículos a gasóleo e a gasolina, apesar do aumento dos preços da eletrecidade e dos combustíveis. Aqui Portugal destaca-se positivamente, uma vez que ter um carro elétrico é 35% mais baixo do que as outras opções, avança a LeasePlan, citada pelo Expresso.

Também os custos de abastecimento nos elétricos são claramente mais baixos do que as opções a gasolina e a gasóleo. No entanto, em países como a Roménia ou Itália ainda não compensa ter este tipo de veículos.



Os dados do estudo revelam ainda que no caso dos utilitários, o custo mensal da propriedade de um automóvel elétrico é de 735 euros. Esta alternativa constitui uma poupança mensal de 134 euros face à opção pelo diesel e 44 euros face à opção pela gasolina.