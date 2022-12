Nações Unidas denunciam mutilação genital de 29 meninas na Somália

Segundo a Europa Press, a condenação surge depois de a Fundação Ifrah ter denunciado o sucedido que aconteceu no campo de deslocados internos situado a 25 quilómetros de Kismayu.

As Nações Unidas denunciaram este sábado que, num só dia, três dezenas de meninas foram submetidas à prática da mutilação genital no estado de Jubalândia, no Sul da Somália.

As mutilações aconteceram na localidade de Kismayu, refere a organização, sem adiantar mais detalhes.

A condenação - recorda a Europa Press - surge depois de a Fundação Ifrah, que luta por erradicar a mutilação genital feminina na Somália, onde atua desde 2013, e no Corno de África, ter denunciado, na quarta-feira, que pelo menos 29 meninas tinham sido mutiladas no campo de deslocados internos situado a 25 quilómetros de Kismayu.