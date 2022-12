Morte súbita vitima escuteiro de 15 anos durante atividade em Barcelos

Operacionais ainda tentaram reanimar o rapaz, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local pela VMER de Barcelos.

Um jovem de 15 anos morreu, este sábado, enquanto participava numa atividade do grupo de escuteiros em Igreja Nova, em Barcelos.O alerta foi dado às 12h20 para os bombeiros de Barcelos. Os operacionais ainda tentaram reanimar o rapaz, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local pela VMER de Barcelos.O corpo foi transportado para a morgue do Hospital de Barcelos.Segundo fonte do bombeiros contou ao, a causa será morte súbita.