Maternidade Alfredo da Costa: A ‘fábrica dos bebés’ nasceu há noventa anos em Lisboa

Abriu portas em dezembro de 1932 e de então para cá já ali nasceram mais de 600 mil crianças.

A Maternidade Alfredo da Costa (MAC) foi inaugurada em dezembro de 1932, mas até aos anos 40 do século passado era aceite que os partos deviam ser realizados em casa. Já as enfermeiras, na época uma profissão exclusivamente feminina, tinham de ser solteiras e não podiam ter filhos, uma exigência do regime de Oliveira Salazar.



