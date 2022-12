Luka Modric garante presença na Liga das nações

"Não faria sentido não jogar a Liga das Nações. Depois veremos, mas vou ficar para a Liga das Nações", comentou o médio após o jogo frente a Marrocos.

Luka Modric, eleito o melhor jogador do mundo em 2018, disse este sábado que tenciona continuar a representar a seleção croata, pelo menos até à fase final da Liga das Nações.

"É esse o plano. Não faria sentido não jogar a Liga das Nações. Depois veremos, mas vou ficar para a Liga das Nações", comentou o médio após o jogo frente a Marrocos, que terminou 2-1 e garantiu o terceiro lugar à Croácia no Mundial do Qatar.

A Croácia, que venceu o Grupo 3 da Liga A, ficando à frente da Dinamarca, da França e da Áustria, vai disputar a fase final da Liga das Nações em junho de 2023, juntamente com a Espanha, que eliminou Portugal, os Países Baixos, que será o anfitrião, e a Itália.

Modric, de 37 anos, admitiu ainda que o Mundial de 2026 é um objetivo bem mais distante, mas que, para já, pretende continuar a representar a seleção, que hoje conseguiu, pela terceira vez, subir ao pódio num campeonato do Mundo.

"Conseguimos algo de importante para o futebol croata. Queríamos o ouro e estivemos próximos. No fim, regressamos à Croácia como vencedores. A Croácia não é um milagre que aparece a cada 20 anos, provámos que somos regulares. Não podemos ser vistos como uma surpresa, mas sim como uma potência do futebol", concluiu.

No jogo de hoje, de atribuição do terceiro lugar do Mundial, Josko Gvardiol e Mislav Orsic apontaram os tentos dos croatas, enquanto Achraf Dari apontou o tento da seleção marroquina, a primeira equipa africana a atingir as meias-finais.