Durão Barroso passa a coordenar os ‘advisors’ internacionais do Goldman Sach

Bradley Fried é o nome escolhido para substituir o ex-primeiro-ministro no cargo de chairman e director não executivo do banco norte-americano.

Durão Barroso vai passar a presidir, a partir de fevereiro, os ‘advisors’ internacionais do banco Goldman Sach, onde aconselhará os executivos da empresa em questões estratégicas globais.

O ex-primeiro-ministro e antigo Presidente da Comissão Europeia passa a ocupar um cargo que, até agora, não existia.

A notícia é avançada pela Sky News, que adianta ainda que Bradley Fried, que abandonou a presidência do Banco de Inglaterra há seis meses, é o nome escolhido para substituir Durão Barroso no cargo de de chairman e director não executivo do Goldman Sachs Internacional.

De acordo com o órgão de comunicação social, o anúncio oficial deverá ser feio na próxima semana.