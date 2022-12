Retomadas buscas aos três tripulantes de embarcação desaparecida na Nazaré

"A intenção é continuar pelo menos durante este começo de dia de hoje e depois ir avaliando as condições para continuar aqui as operações", disse o capitão do Porto da Nazaré.

As buscas aos três tripulantes da embarcação desaparecida na sexta-feira ao largo na Nazaré foram retomadas, este domingo de manhã com a ajuda de um 'drone', mas, segundo a capitania, o agravamento das condições atmosféricas obrigará à reavaliação dos meios no terreno.

O capitão do porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo, disse à Lusa que a corveta da Marinha NRP João Roby continuou durante a noite na área de operações, a norte da praia da Pedrógão (concelho e distrito de Leiria), tendo, com o nascer do dia, sido retomadas as patrulhas terrestres com meios da Polícia Marítima (PM), das estações salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz.

"A intenção é continuar pelo menos durante este começo de dia de hoje e depois ir avaliando as condições para continuar aqui as operações", disse, salientando que a intensidade do vento tem vindo a aumentar, "o que poderá condicionar de alguma forma os meios que estão no terreno".