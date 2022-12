Consumidores gastam 2200 milhões de euros por dia em compras de natal

Despesas dos potugueses em viagens, hóteis e restaurantes estão a subir, já os gastos com brinquedos e telemóveis tendem a descer.

Os portugueses estão a gastar mais 20 por cento em compras de natal face a 2021. Os dados foram revelados pela Sibs Analytics são referentes a novembro deste ano e dizem respeito aos pagamentos electrónicos regstados no ínicio da época de compras para a festividade.De acordo com a imprensa nacional, os portugueses gastam em média por dia 220 milhões euros o que corresponde a mais de 37 milhões de euros comparado com o ano passado.Segundo o estudo, as despesas dos consumidores em viagens, hóteis e restaurantes estão a subir, já os gastos com brinquedos e telemóveis tendem a descer.Só em novembro de 2021, os consumidores fizeram pagamentos eletrónicos no valor de 5500 milhões de euros. Este, ano no mês homólogo, o valor subiu para 6600 milhões de euros, sendo que 1300 milhões de euros são despesas em compras de supermercado.