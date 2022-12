Mãe de Jéssica também tinha dívida por bruxaria

Tinha pedido ‘amarração’ à bruxa Tita, que com o marido Justo e a filha Esmeralda infligiram à menina os ferimentos mortais.

O Ministério Público manteve a tese de bruxaria no primeiro interrogatório judicial, feito 5ª feira, a Inês Tomás, mãe da pequena Jéssica, que morreu em junho, em Setúbal, após agressões bárbaras por Tita, Justo e Esmeralda. Para o procurador, na origem da morte da menina de três anos estarão dívidas da mãe àquele casal e à sua filha. Dívidas de droga e de atos de bruxedo, designadamente uma ‘amarração’ feita por Inês para que Paulo - o homem com que esta então vivia - não a deixasse.Saiba mais no site do Correio da Manhã