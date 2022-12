Milhares de professores na rua prometem mais luta

Ao som de apitos e tambores, milhares de professores desfilaram este sábado em Lisboa, entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República, contra as políticas na Educação. “Ministro, escuta, professores em luta”, “Basta, não aguentamos mais”, “Professores a lutar também estão a ensinar” foram algumas das palavras de ordem.Saiba mais no site do Correio da Manhã