Mulheres consomem mais pornografia

O consumo de pornografia na Internet a nível global aumentou entre o sexo feminino, segundo o relatório anual do site Pornhub, maior plataforma online de vídeos para adultos do Mundo. Em 2022, as mulheres representaram 36% dos utilizadores, num aumento de 4% de crescimento em comparação com o ano de 2021. A tendência é mais notória em países como as Filipinas, Colômbia, México e Argentina, onde quase metade dos visitantes do Pornhub são mesmo mulheres.Saiba mais no site do Correio da Manhã