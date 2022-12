110 quilos de cocaína apreendidos em caixas com ‘logo’ da Galp no Aeroporto de Lisboa

Dois funcionários da Groundforce - que trata das bagagens - do Aeroporto de Lisboa, um ex-segurança e um quarto homem tinham o esquema oleado. Mas apesar dos cuidados, deram nas vistas e eram há um ano investigados pela PJ. Usavam o acesso privilegiado aos aviões para retirarem bagagem que sabiam vir do Brasil com cocaína.Saiba mais no site do Correio da Manhã