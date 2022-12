Repetido julgamento de maus-tratos a menores das Aldeias SOS

Todos julgados outra vez. O Tribunal da Relação do Porto ordenou a repetição total do julgamento do ex-diretor e quatro antigas funcionárias das Aldeias SOS, em Vila Nova de Gaia, por maus-tratos a menores. Após dois anos de julgamento, o coletivo de juízes do Tribunal de Gaia tinha absolvido os arguidos dos crimes cometidos entre 2013 e 2015. O Ministério Público (MP) recorreu e os juízes desembargadores entendem que o acórdão contém “contradições insanáveis na fundamentação”. O processo foi distribuído ao Tribunal de S. João Novo, no Porto.Saiba mais no site do Correio da Manhã