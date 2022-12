Eva Kaili não se viu grega para Qatar milhões

Vice-presidente do parlamento europeu namorava com um lobista, fundador de uma ONG. Juntos, eram o ‘brangelina’ dos corredores de Estrasburgo.

A deusa grega do Parlamento Europeu tem as mãos sujas – ou melhor, tem dinheiro presumivelmente proveniente do petróleo do Qatar e pago em troca de ter feito lóbi a favor da imagem do emirado árabe que organizou o Mundial de futebol que termina este domingo. A protagonista do maior escândalo ocorrido nos corredores do poder político de Bruxelas e Estrasburgo nasceu em Salónica, filha de um engenheiro mecânico turco. Ainda a seleção portuguesa estava em jogo, na sexta-feira dia nove de dezembro, também ele lançava mão a uma mala com 600 mil euros em numerário, já se preparando para sair da Grécia à pressa, quando a polícia o intercetou. As buscas em escritórios do Parlamento Europeu (PE) e em 19 residências particulares descobriram cerca de 1,5 milhões de euros. Depois de ouvido, Alexandros Kailis acabaria libertado, o mesmo não acontecendo (até à hora de fecho da nossa edição) aos restantes implicados na investigação do juiz belga Michel Claise: a própria eurodeputada, o companheiro dela (já lá vamos) e o atual presidente da ONG que aquele fundou, o antigo eurodeputado italiano e lobista Pier Antonio Panzeri, a mulher deste, detida já em Itália, tal como a filha do casal.Saiba mais no site do Correio da Manhã