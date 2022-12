Um em cada três jovens esteve envolvido em lutas

Um em cada três adolescentes (32,3%) esteve envolvido em lutas no último ano, de acordo com o estudo ‘Resultados Nacionais - A Saúde dos Adolescentes Portugueses em Contexto de Pandemia’. Este foi um tipo de violência que registou um aumento face aos 27,4% registados em 2018. A escola surge como o principal local onde estas lutas ocorrem (59,7% em 2018 e 54,9% neste ano). Os dados indicam também um decréscimo de lesões em lutas, de 42,2% em 2018 para 20,2% em 2022.Saiba mais no site do Correio da Manhã